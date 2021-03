Sheinbaum anuncia sedes y fechas para 'vacunación masiva' contra Covid-19 en CDMX

Les recuerdo, el #Covid19 no se va de vacaciones.



1. No fiestas ni reuniones familiares

2. No asistas a lugares cerrados con poca ventilación

3. Sana distancia

4. Lavado de manos

5. Usa cubrebocas

6 Si tienes síntomas, hazte una prueba gratuita en centros de salud y quioscos.