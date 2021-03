AMLO se preocupa por tercer ola de contagios durante Semana Santa; pide quedarse en casa

Ciudad de México.- Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, demostró su preocupación por la posible presencia de una nueva ola de contagios de coronavirus durante las vacaciones de Semana Santa.

Al respecto, el mandatario pidió a los mexicanos no olvidar las medidas sanitarias, así como mantener en todo momento la sana distancia, pues dijo, el Gobierno no prohibirá nada durante este periodo vacacional.

Ya estamos en la Semana Santa, recomendarles a todos que nos cuidemos, ya sabemos cómo cuidarnos. No se prohibe nada, prohibido prohibir, es cosa de tomar conciencia".

Asimismo, AMLO destacó que pa pandemia continúa a pesar de la llegada de las vacunas y el proceso de inmunización en los adultos mayores, así como en el personal de salud y, aunque el número de hospitalizaciones ha disminuido, es indispensable evitar contagios.

Lo doloroso son las perdidas de vidas humanas, porque no son números, no son estadísticas, no solo es eso, es que el que sale de la pandemia, que puede vivir para contarlo, sí tiene que padecer las secuelas".