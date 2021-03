Se pospone vacunación de AMLO contra Covid-19: Requiere de autorización médica

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 29 de marzo, 'La mañanera' el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mencionó que su vacunación contra el Covid-19 será pospuesta.

La principal razón es que, según él mismo, aún cuenta con anticuerpos luego de haberse enfermado de coronavirus hace unos meses. Aunado a eso, mención que requiere autorización médica para proceder con la inmunización contra el Covid-19.

El próximo 30 de marzo inicia la vacunación en contra del Covid-19 en la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX, en donde se encuentra Palacio Nacional y por tanto, en la que podría vacunarse AMLO; no obstante, ante la cuestión de su inmunización esto mencionó que debe realizarse unos estudios previos:

Ya me va a corresponder (vacunarme), pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí Covid-19, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara porque tengo anticuerpos. Ya pasó ese tiempo, pero quiero esperar a que me recomienden qué es lo más conveniente", indicó.