AMLO resalta combate a la pandemia, la corrupción y el feminicidio durante informe trimestral

Ciudad de México.- Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador detalló los logos que ha tenido su Gobierno en los tres meses que van del 2021, en donde resaltó que el combate a la pandemia por Covid-19, la corrupción y la seguridad son los mayores logros. Cabe destacar que este informe se ofreció con motivo de los 100 días que AMLO ha estado en el poder.

El mandatario insistió en que, a pesar de tratarse de tiempos difíciles por la presencia del coronavirus, México se ha transformado con progreso, justicia y paz social, pues en el caso de la economía, refirió que los precios no han aumentado.

No se han aumentado los precios de las energías y el peso no se han devaluado".

En ese orden de ideas, AMLO destacó que gracias a trabajo en conjunto con las fuerzas armadas se ha mermado el robo de combustible al tiempo de defender la soberanía.

Por si fuera poco, las fuerzas armadas ayudan a la construcción de obras de infraestructura en el país. Sin su ayuda no podríamos realizar la tarea de terminación de hospitales que el régimen neoliberal dejó a medio construir".

El informe en el que estuvieron presentes los miembros de su gabinete, tales como la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero o su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario resaltó que los homicidios han disminuido un 1.6 por ciento, así como el secuestro, el cual tiene una baja del 38% en comparación con años anteriores.

No obstante, resaltó que el feminicidio sigue siendo un tema pendiente en su agenda, pues este delito ha mostrado un aumento del 8.5 por ciento mientras que la extorsión registró un alza del 21 por ciento.

Finalmente, López Obrador, refirió que con la llegada de las vacunas, México poco a poco irá regresando a la normalidad, incluso resaltó que el biológico se está envasando en el país, mientras agradeció el apoyo de las farmacéuticas para suministrar las dosis necesarias para lograr la inmunización de los mexicanos.

"La gente no ha dejado de contar con ingresos para alimentos y bienes básicos. No tenemos crisis de bienestar social y no hay saqueos, no hay un repunte delictivo por hambre, desesperación o desamparo. Todavía hay, desgraciadamente, en nuestro país, mucha pobreza y nos falta alcanzar el objetivo central de vivir en una sociedad mejor", concluyó.

Fuente: Gobierno de México