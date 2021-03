AMLO se alista para recibir la primer dosis de la vacuna contra Covid-19; pide no hacer un show

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana se vacunará contra Covid-19, por lo que pidió evitar hacer un espectáculo del asunto.

El mandatario, que ya se contagió de Covid-19 y superó la enfermedad, asaltó que le solicitaron ciertos estudios médicos y, tras realizarlos, le subrayaron que cuenta con anticuerpos contra el virus que provoca la enfermedad, no obstante a ello, se inmunizará con el biológico.

Me recomiendan los médicos que me vacune. Me vacuno la próxima semana. No quiero que se haga un espectáculo, sólo iré a donde me corresponde y me vacunaré".