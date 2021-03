"Mi juguete favorito": Salinas Pliego vuelve a presumir su increíble yate 'Azteca I'

Ciudad de México.- El 'Azteca I', es una de las posesiones favoritas del polémico Ricardo Salinas Pliego, y no tiene reparo en presumirlo en redes sociales a la menor provocación, tal y como lo hizo recientemente, en una publicación en la que además lanzó una atrevida invitación a sus seguidores.

A través de su cuenta de Twitter, el dueño de TV Azteca, se tomó un momento para colgar una fotografía de "uno de sus juguetes favoritos", en lo que parecen ser sus vacaciones, pues señaló también que desde hace una semana lo está disfrutando.

Hoy voy a mostrarles uno de mis juguetes favoritos desde el cual les escribo y les he escrito desde hace una semana... les presento el Azteca I ¿Ustedes creen que debería grabarles un video de cómo se ven las cosas aquí adentro o no?", señaló el polémico empresario.

Hoy voy a mostrarles uno de mis juguetes favoritos desde el cual les escribo y les he escrito desde hace una semana... les presento el Azteca I uD83DuDE0C. ¿Ustedes creen que debería grabarles un video de cómo se ven las cosas aquí adentro o no? uD83EuDD14 pic.twitter.com/bFwy1tGcUW

Aunque el dueño de Elektra recibió elogios por su bonita embarcación, hubo usuarios que le recriminaron por ser "presumido", para lo cual Salinas Pliego se defendió.

Pero no es presunción... solo les comparto mi vida, si les molesta o les ofende no me sigan y listo habrá quien se motive y un día cuando tengan su propio yate piensen, si se podía solo era llorar menos y trabajar mejor".