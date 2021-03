Registro de candidatura de Félix Salgado Macedonio es avalada por el Instituto Electoral

Chilpancingo, Guerrero.- Miembros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero, avalaron la candidatura al Gobierno del estado de Félix Salgado Macedonio a pesar de que Morena, partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo quitara de la contienda electoral.

El instituto votó para definir si dicha candidatura continuaba o no, por lo que luego de obtener un total de seis votos a favor y solo uno en contra, se definió esta noche que Salgado Macedonio, acusado de violación, sí contendrá durante los comicios del próximo 6 de junio. Tras darse a conocer este hecho, será este 5 de marzo que el todavía candidato al gobierno de la entidad, comience con su campaña para ganarse los votos suficientes que lo conviertan en el siguiente gobernador del Estado de Guerrero.

Durante la conferencia de prensa matutina que el presidente ofrece todos los días, destacó que las acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio no son más que un asunto mediático. Incluso, acusó a medios como The New York Times o El País de manejar información para destacar que su gobierno está en contra de las mujeres.

Del mismo modo, AMLO señaló al exfiscal de Guerrero, Xavier Olea Pérez de ser el principal acusador del candidato de Morena al gobierno del estado, pues este funge como defensa de una de las víctimas a las que, presuntamente, Salgado Macedonio agredió.

A pesar de haber avalado el registro como candidato al gobierno de Guerrero, Morena todavía tiene que revelar los resultados obtenidos de la encuesta que el partido lleve a cabo para definir al nuevo candidato, por lo que hasta no conocer el nombre revelado por el partido, Salgado Macedonio no podrá dar inicio a su campaña política.

Vamos a esperar, yo creo que no tarda mucho tiempo, pero Morena se va a movilizar para ganar la gubernatura, yo estaré en Acapulco, pero el comité estará en todo el estado. Será una campaña popular, sin candidato", aseveró Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de Morena.



Cabe destacar que durante la sesión que el Instituto Electoral de la entidad llevó a cabo este miércoles 4 de marzo no fue solo con la intención de discutir el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sino que así como la candidatura de este, también fueron avaladas las demás de aquellos que buscan ser gobernadores de Guerrero en las próximas elecciones.

Fuente: Expansión, Milenio