Defensa de Rosario Robles asegura que brindará a la FGR "información contundente"

Ciudad de México.- Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de Rosario Robles, destacó que su cliente no pagará los cinco mil millones de pesos que se le exigen para reparar el daño, incluso aseguró que si accedió a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) fue para revelar información "contundente" en torno al delito de desvío de recursos que se le imputa.

En entrevista para Grupo Fórmula, la defensa de Robles insistió en que con la información que revele, puede conseguir el beneficio que las leyes otorgan de ser testigo colaborador, un hecho que le permitirá reducir la condena de 21 a 6 años de prisión.

En ese sentido, Ramírez hizo énfasis en que el pago por la reparación de daño que se le pide a su cliente no será pagado debido a que el delito por el que se le acusa no lo admite.

No va a suceder, no porque seamos necios o porque seamos residentes a que se haga justicia, sino porque el delito pese, por el que se le está persiguiendo no es un delito por el cual se acepte la reparación del daño".