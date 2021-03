Personal de clínicas del IMSS denuncia que aún no recibe la vacuna contra el Covid-19

Personal del IMSS aún no recibe la vacuna contra el Covid-19, denuncia. Foto: Unsplash.com (Imagen Ilustrativa)

Durangi.- El pasado jueves 4 de marzo, un grupo integrado por varios trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció que, pese a ser personal en primera línea, aún no reciben la vacuna contra el Covid-19.

Se trata de trabajadores del la Clínica 51 del IMSS en Durango, quienes realizaron una manifestación afuera de sus instalaciones.

En sus palabras, declararon lo siguiente, a casi un año de laborar directamente con infectados de Coronavirus:

Tenemos un año al frente de la batalla contra el Covid-19, hemos visto morir a mucha gente, vamos con miedo a nuestro trabajo", mencionaron.

El grupo estaba conformado por asistentes de médicos, camilleros, personal de cocina, limpieza y administrativo; no obstante decidieron mantener sus identidades en anonimato. Asimismo, mencionaron que estaban continuando con sus labores, pero bajo protesta.

Los manifestantes se pusieron en contacto con Milenio y compartieron el siguiente comunicado:

Acudimos a su prestigiado medio de comunicación y agradecemos la oportunidad que nos brindan como trabajadores para expresar nuestra situación. Somos trabajadoras y trabajadores del IMSS del Hospital General de Zona número 51 y pedimos ayuda a ustedes ya que hemos hablado a las líneas de quejas, a la Dirección, con nuestros jefes directos y no hemos recibido respuesta alguna".

Ante esto, no es el único personal del sector salud que denuncia que no ha sido vacunado, en redes sociales varios médicos Y enfermeros de otras entidades aseguran que aún no han sido convocados a vacunarse:

Asi muchos hospitales publicos más.

Hospital de Traumatologia y Ortopedia de Puebla aun sin vacunar a personal medico y de enfermeria. @Tu_IMSS #SigoSinVacunas https://t.co/3v45YhSS8G — Dr. Sacuvitrilo ??uD83DuDC68uD83CuDFFB??? (sigo sin vacuna) (@MacRodriguez80) March 6, 2021

Por su parte, la Secretaría de Salud aún no menciona nada al respecto.

@HLGatell @lopezobrador_ @Tu_IMSS @SSalud_mx @sntssoficial



A través de este conducto solicitamos la vacuna para el resto del personal de salud, operativos administrativos, etc.



Estamos en la batalla y también merecemos estar protegidos.



RT por favor. pic.twitter.com/mZ6gimRVnP — Raúl (@RuloWaters) March 6, 2021

