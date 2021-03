(VIDEO) "Cuando se convulsionan, me detengo": Denuncian comentarios violentos de docente

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, un grupo de chicas denunció en redes sociales a un docente de nivel Medio Superior por arrojar una serie de comentarios machistas y violentos. Todo quedó captado en un video.

Según la página de Facebook Colectiva Feminista de Economía IPN, el profesor, cuyo nombre es Ubaldo Bonilla pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y da clases en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9 "Juan de Dios Bátiz Paredes".

El video se grabó el día de ayer, 8 marzo, en la tarde, y muestra cómo el docente se exalta y comienza a hacer comentarios machistas luego de informar que una de sus estudiantes le informó que participaría en el Paro Nacional de este 9 de marzo.

Ante eso, el docente menciona que él apoya las feministas porque ayuda a "su vieja" diciéndole que "le pegue y lo trate como quiera", además de que él "lava, plancha y le da todo su dinero a su esposa".

Después de esto, el docente les comunica a sus alumnos que como forma de apoyar al movimiento feminista no dará clases el día 10 de marzo, pero que les dejará una actividad para que las hagan solos.

Uno de los estudiantes le comenta que lo ve muy "acelerado", a lo que el profesor Bonilla responde lo siguiente:

Yo soy así. [...] Soy muy violento, he golpeado. No' más que te digo que cuando sangran, empiezan a sangrar y ya cuando veo que empiezan a convulsionarse ahí me detengo. Yo en clase normal soy muy violento", dijo.