¡Cuidado! Consulado de Estados Unidos alerta a mexicanos por fraude en visas de trabajo

Monterrey, Nuevo León.- El Consulado de Estados Unidos en Monterrey alertó en sus redes sociales sobre un fraude que involucra ofertas de visas de trabajo.

El reclutador, quien en realidad es un estafador, pide depositar 10 mil pesos como pago inicial para obtener una visa de trabajo e ir a laborar a una supuesta cosecha de zanahorias en California, por seis meses.

Personal del Consulado advierte a los mexicanos que esta oferta no es real porque la compañía no tiene una petición aprobada por del Departamento de Trabajo y no existen citas para los trabajadores en Monterrey la semana entrante.

En su modus operandi el defraudador pide depositar los 10 mil pesos a una cuenta personal para el pago de la visa. Debes tener cuidado de no hacer pagos de visa a ninguna cuenta personal. La visa de trabajo cuesta el equivalente a 190 dólares y el pago de derechos se realiza en una cuenta a nombre de CSRA México.

El Gobierno de Estados Unidos cuenta con el programa de visas H-2A y H-2B para que las empresas puedan contratar legal y temporalmente a trabajadores extranjeros que realicen actividades de agricultura, jardinería, construcción o limpieza.

Estas visas solo son otorgadas por el Gobierno con base en peticiones de empresas. Es decir, el primer paso es encontrar una compañía estadounidense que esté contratando trabajadores extranjeros.

Fuente: Vive USA