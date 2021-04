"Está demente": Destrozan a AMLO por decir que no es justo vacunar a médicos privados

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue destrozado en redes sociales luego de calificar como injusta la petición de médicos privados que desde hace tiempo exigen que se les vacune contra el Covid-19, pues son ellos quienes están en primera línea luchando contra el virus.

Durante la mañanera de este jueves 15 de abril, el mandatario señaló que los medios pretenden 'echarle' encima a los médicos privados y señaló que no es justo que los nazarenos del sector privado exijan que se les vacune, cuando la prioridad del Gobierno son los adultos mayores.

No es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir a mi me vacunan, no, si no te corresponde no. Tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables".