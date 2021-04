Jefa homofóbica despide a empleado de farmacia: "Nadie los quiere contratar"

Villa de Etla, Oaxaca.- En la actualidad aún existe gente que discrimina por la orientación sexual. Prueba de ello es el caso del joven de 23 años, Eusebio Acxel, a quien despidieron de una farmacia debido a la homofobia de la encargada del establecimiento.

Laboró como empleado de mostrador en el negocio ubicado en Villa de Etla desde el 15 de marzo hasta el 1 de abril. Antes de que Eusebio se marchara, su jefa lo amenazó al decirle que: "Ojalá no te encuentren con moscas en la boca", desde entonces, el afectado vive con miedo de salir de su casa.

Desde ese día no salgo, me da miedo que me puedan hacer algo y yo tengo que trabajar para mantenerme, lo único que quiero es que me paguen lo que corresponde", en referencia a los días extras que prestó su servicio.

Durante su estancia en la sucursal fue blanco de diversos abusos, uno de ellos fueron los descuentos constantes que su exjefa, identificada como Reyna Matilde Avendaño, aplicaba en el salario por falsos faltantes detectados en auditoría. Asimismo, los trabajadores debían pagar de su sueldo los gastos por limpieza y mantenimiento del local.

El pasado 15 de marzo hubo un robo en una de las farmacias de la propiedad de la señora Reyna y me mandaron a hacerme cargo de la farmacia, aunque no recibí capacitación previa para ello. Hubo un problema en el inventario y me descontaron".

Comentarios homofóbicos eran recurrentes a lo largo de sus jornadas, en este sentido, Acxel detalló que Avendaño solía burlarse de él. Por otra parte, lo asignaba a doblar turnos con frecuencia, pasado un tiempo, él se negó debido a que estaban por iniciar sus clases en la carrera de Administración.

Me dijo que yo no quería trabajar y que los maricones como yo deberíamos estar agradecidos por tener trabajo. Además me dijo que los indios no deben estudiar [...] que las personas como yo deberíamos estar agradecidos de tener trabajo, porque nadie nos quiere contratar", lamentó el joven que pertenece a la comunidad mazateca .

Acxel interpuso una denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCYA) y Farmacias Similares, donde le prometieron darle seguimiento a su caso. Mientras que Avendaño no ha comparecido a los llamados.

Fuente: El Universal