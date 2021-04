Tras fijar un pago por 216 millones de dólares, Alonso Ancira recupera su libertad

Ciudad de México.- El dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, recupera su libertad la tarde de este lunes 19 de abril luego que un Juez suspendiera el proceso penal en su contra, al tiempo de firmarse un acuerdo que estipula que se deberá pagar una multa por 216 millones 664 mil 40 dólares como reparación de daño derivado de la venta de la planta Agro Nitrógenos.

Tras esta resolución, Ancira abandonó el Reclusorio Norte y dicho pago estipulado por las autoridades se beberá pagar en tres exhibiciones, siendo el primero efectuado el próximo 30 de noviembre; el segundo para el mismo día pero del 2022 y el último para el 2023.

Además, trascendió que la ficha emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol fue suspendida, hecho que obligó a las autoridades mexicanas a dejarlo en libertad inmediatamente, luego de haber pasado preso por casi tres meses, tiempo que duró el proceso legal que hoy ha quedado cancelado.

Al respecto, Antonio Franck, abogado de Ancira, aseveró que la Fiscalía General de la República (FGR) optó por eliminar los cargos en contra el empresario dueño de Altos Hornos por el tiempo en que se cumpla con el pago fijado anteriormente mencionado.

Se suspendió la acción penal hasta que se paguen en los dos años siente meses".

Asimismo, la defensa del empresario insistió en que tras su salida del Reclusorio Norte no portará ningún tipo de brazalete al no existir proceso penal, incluso Ancira optó por no ejercer declaración alguna durante su comparecencia, pues incluso durante su estadía en el Reclusorio Norte, no presentó algún problema de salud. Incluso, se destacó que familiares del empresario lo recibieron a la salida del penal ubicado al norte de la Ciudad de México.

Cabe destacar que Ancira fue vinculado a proceso en febrero pasado luego de ser señalado como responsable del delito de operación con recursos de procedencia ilícita que además involucró a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), delito por el cual interpuso un amparo que hoy deriva en la obtención de la libertad.

Fuente: El Universal, Milenio