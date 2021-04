Chumel Torres descarga su furia con AMLO: "El presidente más chiquito, rencoroso y chillón"

Ciudad de México.- Para nadie es una sorpresa escuchar al polémico youtuber Chumel Torres criticar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, la última edición de su programa 'El Pulso de la República' fue un descargo de coraje del chihuahuense en contra del presidente.

Aunque usualmente le dedica una nota directamente al presidente, en esta ocasión Chumel prácticamente le dedicó el 'Pulso' completo a AMLO, en el que habló de las declaraciones del mandatario sobre los feminicidios y los ataques a la prensa, incluidos Loret y LatinUS.

En un segmento en el que habló de la decisión de un Tribunal de no investigar a Pio en los próximos meses, Chumel habló sobre el uso de poder que emplea AMLO para proteger a su familia y de la hipocresía de autoproclamarse 'diferentes".

Desde el Pulso de la República, ni nos sorprendemos ni nos espantamos. Ya sabíamos que no iba a pasar nada con Pío ni la familia de López Obrador, durante este sexenio porque para eso es el poder, para proteger a los tuyos, está bien usen el poder, pero para la próxima cállense el hocico y no digan que son diferentes porque son iguales, no que chin... son peores", señaló.