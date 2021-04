"No habrá impunidad": AMLO sobre el diputado de Morena acusado de abuso sexual

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 23 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por el caso del diputado federal Saúl Benjamín Huerta Corona, a lo que el mandatario respondió que condena estos actos y que si cometió un delito debe de pagar.

Contrario a lo que ocurrió semanas atrás con Félix Salgado Macedonio, señalado por varios abusos en contra de mujeres, el presidente que en esa ocasión acusó ataques de la posición contra el guerrrerense por sus intenciones de contender por la gubernatura, esta vez se mostró en favor de la justicia.

Diputado de Morena habría drogado a su víctima: "Me dio un refresco amargo que me mareó"

"No me destruya": Diputado de morena ofrece dinero a cambio del silencio de su víctima

Apunto que su Gobierno no permitirá que se cometan estos actos, y que en caso de que se presenten, los infractores o culpables no quedarán impunes, aunque se tratara de su familia.

Siempre he dicho que de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad, y desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia. El que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir".