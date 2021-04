Salgado Macedonio peleará por su candidatura ante el Tribunal Electoral: "Señalen día y hora"

Ciudad de México.- El aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, informó que solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgue el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer sus razonamientos jurídicos para participar en la elección.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, donde el político señaló que está en espera de que le "señalen día y hora" para tener la oportunidad de defender su candidatura.

He solicitado respetuosamente al @TEPJF_informa me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora", escribió.