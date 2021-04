SAT descarta presencia de vacunas contra Covid-19 falsas en aduanas de México

Ciudad de México.- Ante la denuncia de vacunas falsas contra Covid-19 en México y Polonia hecha por la farmacéutica Pfizer, Horacio Duarte, quien funge como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descartó la detección de estas dosis en el país.

Al respecto, el funcionario aseveró que en las aduanas sí se han decomisado materiales destinados al personal médico como cubrebocas u oxímetros, así como diversas cantidades de pruebas rápidas de detección de la enfermedad que trataron de ingresar a México sin haber pagado impuestos o porque no cumplen con las normas impuestas por las autoridades mexicanas, no obstante, esta actividad no se ha detectado en cuanto a vacunas se refiere.

Nosotros no hemos detectado apócrifos en las aduanas; nosotros tenemos detectado en las aduanas este tema de Pfizer digamos vacunas pirata por decirlo de alguna manera".

Tras hacer la denuncia sobre la presencia de vacunas falsas que pretenden brindar la protección adecuada contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, las autoridades de salud alertaron a los ciudadanos debido a que estas dosis pueden representar un riesgo sanitario.

Incluso, se detalló que en la mayoría de las veces suelen ser ofrecidas en redes sociales a un elevado costo, por lo que se hace el llamado a no caer en dichas ventas y esperar a que el biológico sea administrado por el personal de Salud que labora en el Plan Nacional de Vacunación impulsado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

