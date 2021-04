Maestra, no estás sola: Internet muestra su apoyo a docente de UAEMex agredida en clase

Me duele ver a una docente de la UAEM -universidad de donde vengo- ser víctima de esta violencia; me duelen las palabras emitidas para frenar a su agresor, me duele que haya acontecido en un espacio académico.



Rabia e impotencia.



Maestra, no estás sola #MaestraNoEstasSola pic.twitter.com/De9SdygfKO