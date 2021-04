Por esta polémica razón la DEA busca a Rogelio Portillo, candidato de Morena en Michoacán

Huetamo, Michoacán.- El aspirante a la alcaldía del municipio de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, es buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), acusado de diversos delitos.

El político es señalado por las áreas de inteligencia como un objetivo criminal importante por el delito de delincuencia organizada, relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según la ficha criminal del morenista publicada por la DEA, este tiene 41 años de edad y que es originario de la comunidad de Zirándaro, en el estado de Guerrero.

El informe indica que Portillo Jaramillo ha radicado en el municipio de Huetamo, Michoacán y ha sido ubicado también en Magdalena Contreras de la Ciudad de México.

La ficha de búsqueda se encuentra vigente y esta lo señala como uno de los fugitivo más buscados por presuntas violaciones federales relacionadas al delito de conspiración en la venta de drogas en Houston, Texas, Estados Unidos

La alerta del Departamento antidrogas de Estados Unidos advierte que Rogelio Portillo es peligroso y puede estar armado.

Hasta el momento, Morena no ha realizado alguna declaración respecto a la situación de su candidato de ese municipio, ubicado en los límites de Michoacán y Guerrero.

Sin embargo, el propio candidato dijo durante un evento de campaña el pasado 27 de abril, que si la DEA lo estaba buscando, no entendía cómo no lo había encontrado aún, tomando en cuenta que sus datos son públicos.

Dicen que me busca la DEA, y yo soy el candidato oficial legal de Morena. Yo no sé cómo no me han encontrado, si mi teléfono es público, si aquí estoy con todos ustedes".