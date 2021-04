AMLO reta al INE con nuevos candidatos de Guerrero y Michoacán: "No les van a gustar"

Ciudad de México.- Luego de que el Tribunal Electoral le retirara la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Guerrero y Michoacán respectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró inconforme y lanzó un retador mensaje al INE.

El jefe del Ejecutivo Federal criticó tanto al Tribunal como al Instituto Nacional Electoral, a quienes acusó que con estas acciones atentan contra la democracia en México, y además, les envió un mensaje en tono retador.

Dice AMLO que algunos magistrados que ayer negaron el registro a Salgado aprobaron la fiscalización de la campaña de @EPN en 2012. FALSO: Todas las magistradas y magistrados llegaron en 2016 y precisamente por la fiscalización de 2012, están las reglas que hoy no les gustan. pic.twitter.com/40SwFrAr8f

Tú me preguntas: ¿Y quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán? Pues no les van a gustar tampoco porque el propósito es que no haya democracia. Hay fobia. Estos organismos están al servicio del partido conservador.”, sentenció.