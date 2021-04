Diputado de Morena niega abuso sexual contra menor: "Son calumnias de la mafia del poder"

Ciudad de México.- Finalmente, el diputado de Morena acusado de abuso sexual en contra de un menor, Saúl Benjamín Huerta Corona, dio la cara para hacer frente a los señalamientos y contestó tajantemente que se tratan de "calumnias orquestadas desde la mafia del poder".

Pese a que ha recibido dos denuncias por dos jóvenes distintos, y a pesar de que fue detenido por unas horas, sin contar el audio en el que pedía a la madre de una de sus víctimas llegar a un acuerdo para evitarse problemas, el legislador negó que haya abusado de nadie.

Me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer culpable. No hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia”, señaló Huerta Corona.