(VIDEO) Así chantajea Morena a los adultos mayores: "Si no votan por nosotros se acaban los apoyos"

Navojoa, Sonora.- Aunque está prohibido utilizar los programas federales o apoyos para la ciudadanía con fines electorales, cada vez se exhiben más a candidatos que utilizan el recurso del chantaje para obtener votos, como pasó con un contendiente de Morena en Etchojoa, Sonora, que se volvió viral en las últimas horas.

En un evento de campaña del alcalde de Etchojoa que busca la reelección, el candidato a la diputación por el distrito 20, Arturo Robles, fue captado atemorizando a los adultos mayores a quienes advirtió que si no votan por Morena se acabarán los apoyos.

Hay que ir a votar. No se si están enterados los adultos mayores, del anuncio de nuestro presidente. Pasando las elecciones viene otro aumento más. Tenemos que ganar, si no ganamos se nos va eso. No permitiremos que el PRIAN regrese al poder", señala.