Covid-19: Sheinbaum garantiza la correcta aplicación en las dosis tras difundirse VIDEO de 'jeringa vacía'

Ciudad de México.- A través de una videoconferencia, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, garantizó a los ciudadanos que existe un protocolo estricto en cuanto a la aplicación de las dosis de la vacuna contra Covid-19 se refiere, esto después de que se hiciera viral el momento en que una enfermera aplicada una dosis a un adulto mayor haciendo uso de una jeringa vacía.

Mediante dicho mensaje, Sheinbaum reiteró que las vacunas llegan a un cuarto frío instalado en cada uno de los módulos de vacunación y las dosis no llegan si no hay personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o de la Secretaría de Marina (Semar) presentes, pues ellos son quienes vigilan no solo a los pacientes, sino a las dosis que se suministran.

Hay un proceso de supervisión muy estricto", resaltó.

Es por esta razón que reafirmó que en el caso de la enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que fue exhibida en video, ya había sido cesada de su cargo, al tiempo que insistió en que la dependencia debe realizar una investigación así como lo hacen las autoridades capitalinas.

Les sorprende este Error? Por favor! A poco pasó por su mente que estos Miserables pudieran hacer algo bien? Todo lo hacen con las uD83CuDF51

No sueñen con el 06 de junio. El porro desquiciado no sabe perder. Vámonos preparando para lo que viene, o siguen dudando?pic.twitter.com/P1EDGVY6rP — ?Irina ®?? (@Irina_Fifi) April 4, 2021

La jefa de Gobierno compartió en redes sociales la tarjeta informativa en donde resaltó que desde este domingo la enfermera había sido cesada, incluso, aseveró que las vacunas sin contadas antes de aplicarse a los asuntos mayores que acuden a los módulos de vacunación y también se cuentan una vez concluida la jornada, con el fin de evitar este tipo de situaciones.

Es una difamación afirmar que un error humano fue producto de una acción deliberada de Gobierno", escribió en Twitter.

#EnVivo uD83DuDD34uD83DuDCF9 Presentamos el portal de nómina transparente. Además, Licencia tipo B y descuentos para adultos mayores en el Predial. https://t.co/u8W7ktV6bi — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 5, 2021

Fuente: Twitter @Claudiashein, Excélsior