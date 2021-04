¡Sin salir de casa! Estos son los pasos para conseguir un crédito en Banco Azteca

Ciudad de México.- Si las vacaciones de Semana Santa te dejaron algo 'corto' de dinero, es clave que sepas cómo solicitar un crédito en Banco Azteca, aquí verás el paso a paso.

Cabe destacar que una de las ventajas de esta solicitud es que la puedes hacer desde tu celular si ya eres un usuario del banco, ya sea porque ahí tengas una cuenta de ahorro o tu nómica. ¡Anota el paso a paso!

De acuerdo con el sitio web de Banco Azteca, para hacer esta solicitud, solo debes seguir estos pasos. ¡Toma nota!

Entra a tu aplicación de Banco Azteca. Ingresa al menú en la sección que dice 'Para ti'. Presiona la sección 'Lo quiero'. Seguido a esto, tendrás que revisar un resumen que te aparecerá. Una vez checado, haz clic en 'Continuar'. Autoriza con tu clave de seguridad

¡Y listo! Verás tu crédito depositado en tu cuenta, para que hagas el retiro en el cajero o banco de tu preferencia, o bien podrás hacer movimientos directamente desde tu celular.

Ahora bien, si prefieres, puedes solicitarlo en tu banco de confianza, solo debes acercarte a un consultor del banco con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (sirve INE o pasaporte) Un comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses.

Es necesario destacar que consideraran tu historial crediticio, por lo que si no has sido puntual con los pagos, es probable que no te lo den.

Fuente: Banco Azteca