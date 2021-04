Carlos Loret de Mola reta a AMLO en Twitter: "Que se deje venir y luego se ponga a gobernar"

Ciudad de México.- Tras la polémica de las vacunas contra Covid-19 que se han aplicado a los adultos mayores las cuales se exhibió estaban vacías, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador destacó que se trata de un montaje para desprestigiarlo, algo que fue criticado por el periodista Carlos Loret de Mola.

Sin embargo, durante la conferencia matutina de este martes 6 de abril, AMLO adelantó que presentará en el mismo espacio los montajes que el comunicador presentó en torno al caso Florence Cassez, ciudadana francesa apresada en México y acusada de secuestro, un arresto que Loret presentó ante las cámaras de televisión.

Tras dicho anuncio, el periodista no dudó en escribir a través de su cuenta de Twitter un mensaje dedicado al presidente en donde resaltó que no tiene nada que temer en caso de presentar los montajes anunciados por el mandatario.

Yo no tengo nada que esconder. El que tiene mucho que esconder es el presidente López Obrador y por eso ya anunció que mañana montará un showcito con ataques. Otra cortina de humo. Que se deje venir. Pero que luego ya se ponga a gobernar".

Yo no tengo nada que esconder. El que tiene mucho que esconder es el presidente López Obrador y por eso ya anunció que mañana montará un showcito con ataques. Otra cortina de humo. Que se deje venir. Pero que luego ya se ponga a gobernar. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 6, 2021

Tras la publicación, en la cual no arrobó la cuenta oficial del mandatario, usuarios aseguraron que, si no tuviera nada que esconder, seguiría en un programa estelar y no lo habrían corrido de las principales cadenas. Por otra parte, otros se manifestaron a favor de Loret de Mola asegurando que para ellos tiene más veracidad él que el mismo AMLO.

Twitter: @CarlosLoret