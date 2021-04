Manifestantes acusan nepotismo y acoso en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz

Veracruz.- El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz fue escenario de una manifestación en contra de Claudia Isabel Aguilar, actual administradora del nosocomio, por presunto acoso laboral y nepotismo.

Los trabajadores sindicalizados pidieron la renuncia, pues no cumple con los requisitos necesarios para el puesto, ya que solo concluyó sus estudios hasta el bachillerato.

Además, la acusan de tomarles fotografías cuando se dirigen al cajero automático para retirar dinero, mismo que se encuentra dentro de las instalaciones. También los reprime por temas irrelevantes como ir al baño.

Otra de sus inconformidades es que ha despedido a personal capacitado para en su lugar contratar a sus amigos y familiares, entre ellos, designó a su pareja la tarea de autorizar la compra de insumos para el centro clínico.

Ella se dice que su padrino, el subsecretario de Finanzas, la protege y que no va a hacer nada. Yo no sé si su 'padrino' sepa que a su pareja sentimental la tiene en un área donde se compra todo el material para las cirugías; cirugías que se reportan y que no todas son reales", relató Elizabeth Melquiades Rodríguez, secretaria general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.