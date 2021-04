'Abuelitos' reciben ayuda; una pareja en Zapopan los registra en portal de vacunación

Zapopan, Jalisco.- El altruismo no tiene límites durante la emergencia sanitaria, la cual ha demostrado que lo que le afecta a una persona también lo hace con el resto. Por fortuna, la crisis por coronavirus avista su final con las jornadas de vacunación por todo el mundo.

En el caso de México, los adultos mayores tienen que registrarse en el portal web del Gobierno para recibir su dosis, sin embargo, no todos tienen el privilegio de acceso a internet. Por ello, una pareja ideó la forma de facilitar el proceso a los 'abuelitos'.

Sobre la calle Tlalpan, Erika y su esposo instalaron un puesto al que la gente mayor puede acercarse para que ellos tramiten su registro. Además, también ponen a disposición una impresora a aquellos que requieran alguna sacar alguna copia.

Por otra parte, con su computadora los ayudan a buscar la Clave Única de Registro de Población necesaria para obtener el antiviral anti Covid-19. El servicio tiene un precio asequible, pues las copias las cobran a dos pesos y el registro a cuatro.

Yo vivo aquí a la vuelta y normalmente yo saco copias para mis vecinos entonces iban y me buscaban y pues mejor vino y me puse aquí desde las 6 de la mañana. Si hay bastantes personas que no traen su registro y los ayudamos hacerlo aquí. La mayoría no saben qué es lo que les pide y ya uno les orienta", dijo Erika.