¡Que no te asuste! Este será el audio para probar los altavoces de la alerta sísmica en CDMX

Ciudad de México.- El próximo 11 de abril, a las 11:00 horas zona centro, se realizarán pruebas de sonido en los altavoces de la alerta sísmica para analizar su efectividad, volumen y claridad de estos, informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Dichas pruebas se reproducirán en los 12 mil 825 altavoces con los que la capital cuenta para verificar su correcto funcionamiento. En este sentido, el gobierno de la CDMX señaló que para poder diferenciar estas prácticas del aviso real de un sismo, el audio tendrá un sonido distinto.

Al respecto, Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5, hizo un llamado a los ciudadanos y pidió que colaboraran para reportar alguna anomalía que pudieran detectar en los altavoces como pudiera ser:

No reproducción del mensaje

Volumen del mensaje bajo

Poca claridad en el mensaje

Hacemos la reproducción del sonido; cuando ocurra cualquiera de las tres condiciones que acabo de mencionar, le vamos a pedir a la ciudadanía que identifique el número del poste o nos de la ubicación de este para revisar su funcionamiento", explicó García Ortegón.

Las autoridades capitalinas recalcaron que esta actividad no se trata de un simulacro, por lo que no será necesario que los habitantes salgan de sus viviendas, sin embargo, deben estar informados para no alarmarse por estas prácticas y reportar al 911 cualquier falla detectada.

