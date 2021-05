Candidato de MC pide vigilancia internacional tras amenazas del crimen organizado en Guerrero

Cocula, Guerrero.- Durante días pasados los candidatos a distintos puestos políticos por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, habían declarado que se retirarían de la contienda electoral a causa de las numerosas amenazas de muerte y ataques que han recibido.

El suceso más reciente se dio el fin de semana pasado, el mitin del candidato a alcalde de Cocula por MC, Eric Ulises Ramírez, fue irrumpido a balazos en la comunidad La Mohonera, una zona en disputa por los carteles 'Guerreros Unidos', 'Tlacos' y 'Bandera'.

Sus amedrentadores, según indicó el candidato, buscan que se baje de la contienda para que gane el candidato de Morena, Carlos Alberto Duarte Bahena.

Eric Ulises asegura que estos hechos no son nuevos, ya que desde hace siete meses que decidió registrarse como candidato comenzó a recibir amenazas y estas se han agravado. Además, asegura que estos actos vienen de Duarte, pues desde hace unos meses su contendiente ha sido señalado por tener nexos con el crimen organizado.

Tengo miedo, y no solamente por mí, sino por mi familia, por mi equipo de trabajo, por la gente que me acompaña. Por ello me gustaría que vinieran vigilantes internacionales y que el gobierno federal me diera acceso a otro tipo de seguridad, porque mi familia teme por su vida y yo por la de ellos", declaró Eric Ulises Ramírez.