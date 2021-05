(VIDEO) "El PRI robaba, pero daba": aseguró el candidato a alcaldía de Tapachula

Tapachula, Chiapas.- El candidato de la alianza Va por México a la alcaldía de Tapachula, César Amín González Orantes, declaró que cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México por 90 años, "robaba, mal hecho pero daba", durante un mitin de su campaña.

El candidato quien formó parte de la Cámara de Diputados hace algunos años, aseguró, que no se ha cumplido con las promesas de campaña de la actual administración.

Las declaraciones del candidato fueron compartidas a través de las redes sociales y generaron molestia e indignación de miles de usuarios, quienes lo catalogaron como un cínico.

Las viejas nuevas y futuras mañas del #PRIAN pic.twitter.com/FosbjWcFbj — ALEX RED? (@NEO_0k) May 10, 2021

Durante su discurso, González Orantes pidió que se le diera un voto de confianza para que, en caso de llegar a la alcaldía de Tapachula, pueda "sacar adelante a la ciudad con mayor seguridad, porque si no hay seguridad, no hay educación, no hay empleo, no hay salud. No hay nada", reitero.

Fuente: El Mañana