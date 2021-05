Hoy No Circula: Anota qué vehículos no transitan este miércoles 12 de mayo en CDMX y Edomex

Anota qué vehículos no transitan este miércoles 12 de mayo en CDMX y Edomex. Foto: Internet

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula está vigente desde las cinco horas de este miércoles 12 de mayo, hasta las 22 horas del mismo. Conoce qué vehículos no debe transitar.

Por si no estabas enterado, el programa Hoy No Circula es una medida ambiental que pretenden que la CDMX y el Edomex disminuyan los efectos de los combustibles fósiles en el aire. Cuando la cantidad de este es mala, se aplica un Doble Hoy No Circula.

De acuerdo con el programa, para este miércoles 12 de mayo, el Hoy No Circula se aplica a todos los automóviles con engomado rojo, además de placas 3 y 4, con hologramas 1 y 2.

¿Este miércoles hay Doble Hoy No Circula?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) no ha informado si la calidad del aire en el Valle de México es mala o dañina, por lo que no se ha estipulado esa medida.

#SSC informa: Este miércoles el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, holograma 1 y 2. pic.twitter.com/JzHZxAmZJI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 12, 2021

No olvides que los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son todos aquellos que tienen hologramas 0 y 00, y los que son eléctricos y/o híbridos.

Para más información sobre el Hoy No Circula en tu localidad, puedes ponerte en contacto con la SSC de CDMX.

Fuente: Twitter @SSC_CDMX