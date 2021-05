"Publicidad": AMLO responde a acusación de Movimiento Ciudadano sobre asesinato de Abel Murrieta

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa matutina, 'La mañanera' de este viernes 14 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la acusación que hizo Movimiento Ciudadano sobre su "responsabilidad" en el asesinato de Abel Murrieta, quien era candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cajeme en Sonora.

Ante las acusaciones, AMLO mencionó que esos señalamientos son "mera publicidad" en tiempos de campañas políticas por parte de los partidos políticos conservadores. Esto también fue en respuesta a los señalamientos que candidatos como Samuel García y Adrián de la Garza han hecho en contra del mandatario mexicano.

Asimismo, AMLO mencionó que en más de una situación se le ha señalado como principal responsable de otras tragedias, como lo fue el derrumbe del Metro en la Línea 12; no obstante, mencionó que para eso se realizarán las investigaciones correspondientes para que paguen los responsables.

Agregó que pese a esas acusaciones, él confía en el pueblo y que en tiempos electorales, estos elegirán las opciones correctas:

No modo que yo me esté preocupando tanto por esas opiniones, me ocupo, porque es mi trabajo, pero a mi lo que me importa es la opinión del pueblo y le tengo muchísima confianza a la gente".