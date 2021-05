¡Toma nota! Este es el pronóstico del clima en Sonora para hoy, viernes 14 de mayo

Hermosillo, Sonora.- El viernes es un gran día para salir a disfrutar siempre y cuando se cumplan con todas las medidas de precaución contra el Covid-19; conoce cuál será el clima en Sonora para este 14 de mayo.

Si bien la entidad ya se encuentra en semáforo verde, es clave recordar que la crisis sanitaria por el coronavirus continúa en todo el mundo, por lo que es indispensable no bajar la guardia y hacer planes que no pongan en peligro a la población que aún no recibe la vacuna.

Respecto al clima, a través de su cuenta oficial, Protección Civil informa que en Sonora se tendrá un cielo despejado con probabilidad de lluvia solo en las zonas del noroeste del estado, por lo que invita a tomar precauciones.

La lluvias probablemente podrían darse en zonas como Puerto San Luis en la tarde-noche de este viernes 14 de mayo.

En Sonora, durante el día de hoy, por la presencia de un sistema de alta presión, se espera que continúen las condiciones estables con cielo despejado en la mayor parte, con excepción de la región noreste, donde se esperan los efectos de un canal de baja presión, que podría

Asimismo, se notificó que habría vientos del oeste y suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas hasta de 50 a 60 kilómetros por hora, lo que propiciaría, en el centro del estado temperaturas de templadas a altas.

Respecto a las temperaturas que se esperan, se informó que la mínima sería de 19°C., mientras que la más alta, en el estado, podría alcanzar los 40°C.

Ayer la máxima fue 42 centígrados. Mañana podría registrarse una temperatura máxima de 38 y una mínima de 19 centígrados y sin probabilidad de lluvias.

