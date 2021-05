AMLO: Avanzan investigaciones contra Cabeza de Vaca; ahora corresponde a FGR seguir

Torreón, Coahuila.- Durante la conferencia de prensa matutina 'La mañanera' de este lunes 17 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el estado de las investigaciones en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; esto fue lo que respondió.

En primera instancia, AMLO recalcó que Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, es decir, inmunidad cuando se comete una falta o incluso un delito o un crimen. Esto se determinó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional del Congreso local.

Seguido a esto, aclaró que el caso pasa a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y que ahora estos son los que procederán a investigar los ilícitos de los que se le acusa a Cabeza de Vaca, mandatario panista de Tamaulipas.

Lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar, no sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar", detalló AMLO en la 'Mañanera' de este 17 de mayo.