Alerta en Los Cabos: Sismo sacude Baja California; se esperan réplicas a lo largo del día

Los Cabos, Baja California Sur.- Durante las primeras horas de este miércoles 19 de mayo se registró un sismo en la región de Los Cabos, en BC Sur; autoridades informan que esperan réplicas a lo largo del día.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo que sacudió a la región ocurrió a las 02:48 horas del día, a 19 kilómetros de noreste de San José del Cabo. Tras la 'sacudida', la palabra sismo se volvió tendencia en redes sociales e incluso mucha gente reportó que "se sintió fuerte".

No obstante, autoridades informaron que el sismo ocurrió en tierra y que, debido a su baja magnitud no representa un peligro para las costas; es decir, que no provocaría un Tsunami en la región de Los Cabos.

Sin embargo, aunque bajas, se esperan réplicas durante el día. De acuerdo con información oficial, estas serían menores a los 3.0 grados.

El #sismo de esta noche en #BajaCaliforniaSur fue en tierra, y debido a su magnitud no califica para generar #Tsunami en Los Cabos.



Existe baja probabilidad de réplicas en las próximas horas, de presentarse alguna, será de magnitudes por debajo de 3.0

Hasta el momento no se reportan daños ni afectados tras la 'sacudida' que se vivió en la región Norte del país. Solo se le pide a la población mantenerse atenta ante nuevas indicaciones de Protección Civil.

Las zonas en las que se sitió más el siniestro fueron Santa Anita, Las Veredas, Santa Catarina, San José Viejo, San Bernabé, Villa Bonita, El Zacatal, Santa Rosa, Las Ánimas, Las Casitas, Caduaño y Miraflores; son las que deben tener más precaución hoy.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 19 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS 19/05/21 02:48:00 Lat 23.20 Lon -109.60 Pf 7 km pic.twitter.com/vIDN3bXvHT — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 19, 2021

