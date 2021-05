García Cabeza de Vaca asegura que es víctima de persecución política: "Me defenderé"

Ciudad de México.- Este miércoles, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que es víctima de una persecución política emprendida desde el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, García Cabeza de Vaca publicó una carta donde señala que no es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión fuera difundida por el senador morenista Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier.

Además, el político hizo hincapié en que se defenderá frente a las que calificó como "falsas imputaciones", mismas en la que está señalado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como he dicho desde que esta andanada mediática y política nació, me defenderé frente a estas falsas imputaciones (…) Estoy consciente de que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho. La Constitución no protege a la persona, sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña", señaló el gobernador.