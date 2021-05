"No soy hipócrita": AMLO revela que en EU investigaban a Cabeza de Vaca; deja caso a FGR

Ciudad de México.- Este jueves 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) contra Cabeza de Vaca fue posible por su intervención; ante esto el mandatario respondió que no porque "no es hipócrita" y que este caso es exclusivo del organismo.

Asimismo, aseguró que "la venganza no es su fuerte" y que el Gobierno de Estados Unidos ya investigaba al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por presunto lavado de dinero; como evidencia, mostró un oficio que recibió de parte de la embajada estadounidense.

Yo no estoy dando instrucciones (para caturar a Cabeza de Vaca) [...] No soy hipócrita, no soy de 'dos caras', como los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía. [...] No puedo encubrir a nadie", declaró AMLO en 'La mañanera'.