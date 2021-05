Salina Pliego: Le piden ser presidente en 2024 y explota: "Además de terco, pend..."

Ciudad de México.- El polémico dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, explotó este miércoles 20 de mayo contra un usuario que nuevamente lo colocó como una buena opción para la presidencia de México en 2024, pues el regiomontano ha dicho que no tiene interés alguno.

Salinas Pliego fue tajante con un usuario de Twitter que señaló que el dueño de empresas como Elektra, está listo para contender por la presidencia cuando termine la administración de Andrés Manuel López Obrador, y lo hizo de la forma un tanto "grosera".

Además de terco es usted pend..! ¿Cuantas veces he dicho que yo ME DEDICO A CREAR EMPLEOS Y PROSPERIDAD, eso que tiene que ver con política? Soy empresario y 180,000 familias directas dependen de que lo siga siendo. Dejen de meterme en temas de política, no me interesa!", señaló Salinas Pliego.