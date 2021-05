Hoy No Circula: Estos son los vehículos que no transitan hoy, 21 de mayo, en CDMX y Edomex

Estos son los vehículos que no transitan hoy, 21 de mayo, en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula. Foto: Internet

Ciudad de México.- Como seguro ya sabes, el programa llamado Hoy No Circula, el cual tiene la intención de ayudar al cuidado del medio ambiente de la CDMX y el Edomex funciona este viernes 21 de mayo con regularidad; conoce qué vehículos no deben transitar.

Por si no estás enterado, el Hoy No Circula entra en vigor de lunes a viernes a partir de las cinco horas de la mañana, y concluye a las 22 horas del mismo día; si no lo respetas las normas que establece, podrías ser acreedor a una multa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) , lo reglamentado para el Hoy No Circula, de este viernes 21 de mayo, es que todos los vehículos con terminación en placa 9 y 10, engomado azul, y holograma en verificación 1 y 2 no deben circular hoy en el Valle de México.

¡Buenos días! ?

El #HoyNoCircula del viernes 21 de mayo en la #ZMVM, aplica para vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35 con terminación de placas 9 y 0, así como vehículos con permiso, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos.

uD83DuDE9BuD83DuDE98uD83DuDE99uD83DuDE95uD83DuDE99 #CAMegalópolis pic.twitter.com/dJsJfYBdxS — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 21, 2021

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los únicos vehículos que no están contemplados en estas normatividades son solo los que tienen hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos. ¡Estos pueden circular todos los días!

Finalmente, no debes olvidar que el programa es vigente únicamente en el Valle de México, comprendiendo todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 16 municipios del Edomex.

#HoyNoCircula Sábado: vehículos con holograma 1 terminación de placa IMPAR (1,3,5,7 y 9), así como vehículos con holograma 2, foráneos y permisos.



Los hologramas 00, 0 y motocicletas circulan sin restricciones. pic.twitter.com/VhoaycORMJ — @locatel_mx (@locatel_mx) May 15, 2021

Fuente: Twitter @SSC_CDMX