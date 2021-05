Hoy No circula: ¿Este domingo 23 de mayo aplica el programa de circulación en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- El programa del Gobierno, Hoy No Circula se diseñó con la intención de reducir el impacto de los combustibles fósiles en el aire de la CDMX y Edomex, pero, ¿este domingo 23 de mayo se aplica igual que siempre? Aquí todo al respecto.

Por si no estás enterado, si el Hoy No Circula indica que tu vehículo no debe transitar en la CDMX o en el Edomex y aún así circulas, es muy probable que seas acreedor a una multa.

¿Este domingo 23 de mayo funciona el Hoy No Circula?

Según información oficial, para este domingo, el cual es el cuarto domingo del mes de mayo, hay un receso del programa Hoy No Circula en el Valle de México.

En otras palabras, este domingo 23 de mayo los autos con cualquier holograma, terminación de placa y engomado, podrán circular sin problema y disfrutar de su día, siguiendo todas las medidas preventivas contra el Covid-19, pues la crisis sanitaria continúa.

El programa Hoy No Circula comenzará a funcionar con normalidad el día de mañana, lunes 24 de mayo: aquí la información de qué engomados y placas deben resguardarse:

