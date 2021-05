Elecciones 2021: ¡Toma nota! Conoce cuál es la fecha límite para reimprimir tu INE

Ciudad de México.- El próximo domingo 6 de junio se realizarán las elecciones 2021 a lo largo de toda la República Mexicana; no obstante, si no tienes tu identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) no podrás participar.

Por fortuna, existe la opción de reimprimirla, lo cual te facilitará el trámite y te permitirá votar en tu entidad. Conoce hasta cuándo puedes hacerlo. Eso sí, tendrás que darte prisa, pues la fecha límite está cerca-

De acuerdo con el portal oficial del INE, la fecha límite para reimprimir tu credencial es el martes 25 de mayo, por lo que si no la tienes lo mejor será que corras.

Por si no estás enterado, un reimpresión es una copia idéntica de tu credencial y es muy útil en caso de que te hayan robado o hayas perdido este documento oficial, pese a ser una copia servirá para que puedas votar el próximo domingo 6 de junio.

¿Conoces alguien que no ha asistido a solicitar la reimpresión de su #CredencialParaVotar?



Recuérdale que mañana es el último día para que la tramite y ejerza su voto libre y seguro este 6 de junio. #VotarEsSeguro #Elecciones2021MX https://t.co/2SNeTuQcNP pic.twitter.com/o58O4nOXdy — @INEMexico (@INEMexico) May 24, 2021

Lamentablemente, si te interesa una actualización, tendrás que esperar, pues ahora ese trámite está suspendido.

Para solicitar una reimpresión en el INE, no debes tramitar una cita previa, ni nada parecido; lo que sí pide el Gobierno es que sigas tomas las medidas de seguridad contra el Covid-19, las cuales son:

Usar el cubrebocas en todo momento

Dejar que te tomen la temperatura

Colocarte gel antibacterial al ingresar al módulo

Acudir sin compañía a menos que la persona requiera de asistencia

Mantener la sana distancia

Para más información sobre el trámite de reimpresión de credencial, puedes consultar la página oficial del INE. ¡No te quedes fuera!

