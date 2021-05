"Otros países no cerraron": Pese a alza de contagios Covid-19, AMLO insiste en regreso a clases

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa matutina, 'La mañanera' el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el 'apresurado' regreso a clases, pese a que en entidades como Campeche y Nayarit se ha registrado una alza de contagios Covid-19. Ante esto, AMLO insistió en que es clave volver.

Luego de que AMLO mencionó que es por el bien de la educación de los jóvenes y del país regresar a clases, e incluso hizo énfasis en que "otros países no cerraron" las escuelas por la pandemia Covid-19.

También mencionó que a los estudiantes mexicanos no se les debe hacer costumbre tomar clases frente a las pantallas, pues esa no es la mejor forma de aprendizaje.

Asimismo, mencionó que es urgente hacer una evaluación para saber cómo regresan los niños a la escuela.

De igual forma, hizo énfasis en que para evitar un rezago educativo es necesario que los niños se reúnan en las aulas, pues solo así se sabrá a que sectores se tienen que atender.

[Servirá para saber] quiénes no van a regresar, que hay que irlos a buscar, pero no vamos a poder saber de qué dimensión es la deserción si no nos volvemos a reunir en las aulas".