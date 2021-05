Acusan a AMLO de cumplir solo 13.4% de sus promesas en 2 años y medio de gobierno

Ciudad de México.- En 2 años y medio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado mil 363 promesas, entre las cuales solo ha cumplido el 13.4 por ciento, aseguraron organizaciones civiles y empresariales agrupadas en Sí por México, quienes llevan el conteo en su página web.

Durante el evento llamado ¿Qué pasa cuando un gobierno miente?, la vocera de la organización, Beatriz Pagés detalló que de seguir con este el ritmo actual de cumplimiento, se necesitarían de 15 a 44 años años adicionales para cumplir las promesas realizadas a día de hoy por le mandatario.

Lo que estamos obligados a preguntarnos es por qué el presidente hace tantas promesas y no las cumple. Ha hecho tantas en los 2 años y medio que lleva en el poder, que llevaría más de 2 sexenios para cumplirlas", dijo.

Van más de mil promesas incumplidas por el presidente y seguimos contando. Acompáñanos en el FBlive de #SíporMéxico hoy a las 10:30 hrs (hora centro) para descubrir: Qué pasa cuando un gobierno miente. uD83DuDDD3 26 de mayo ? 10:30 am, hora centro. uD83DuDCCD https://t.co/hMqCVqjixQ pic.twitter.com/1kEdRDhpgp

Los gobiernos autoritarios, por no decir totalitarios como es este, necesitan decirle a la gente lo que quieren escuchar para que lo respalden. No importa qué es lo que prometan ni si lo van a cumplir o no, lo que menos les importa es trabajar para beneficiar al país", señaló la expriísta, Beatriz Pagés.