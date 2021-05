Admiten amparo de los LeBarón para reabrir investigación contra Salvador Cienfuegos

Ciudad de México.- El general Salvador Cienfuegos podría ser nuevamente investigado por tener nexos con el narcotráfico luego de que un juez federal admitió un amparo presentado por la familia LeBarón para reabrir el caso.

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, admitió el trámite; sin embargo, este fue impugnado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Presidencia de la República, según informó MILENIO.

Bryan LeBarón declaró que se debe investigar al militar en retiro por sus vínculos y el caso no debe quedar impune:

El caso del general Cienfuegos no solo es dejar sin castigo sus probables vínculos con el crimen organizado o la riqueza que eso pudo generarle. Sería no hacerle justicia a cada vida perdida, cada familia destruida y cada futuro inconcluso".

En octubre de 2020, el general fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Estados Unidos, por agentes de la DEA (Administración de Control de Drogas, en inglés) por tener supuestos vínculos con narcotraficantes mientras fungió como secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En enero, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, decidió no ejercer acción judicial contra el exsecretario de seguridad por no encontrar pruebas que lo culparan de tener vínculos con narcotraficantes. Ahora, un Tribunal Colegiado será quien determine si el recurso está o no fundado para reabrir las investigaciones.

