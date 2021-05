Conoce qué vehículos no transitan este jueves 27 de mayo por el programa Hoy No Circula

Este es el Hoy No Circula para este jueves 27 de mayo. Foto: Internet

Ciudad de México.- Evita multas y retrasos en tus actividades del día, al enterarte de qué vehículos no deben transitar este jueves 27 de mayo por estipulación del programa Hoy No Circula. ¡Aquí todo al respecto!

Por si no estabas enterada, el Hoy No Circula se creó con la intención de ayudar al medio ambiente, al reducir los impactos de los combustibles fósiles en el aire de la CDMX y el Edomex, pues aunque no lo creas, dejar de usar tu vehículo un día a la semana tiene un gran impacto.

Ahora bien, para este jueves 27 de mayo, el programa Hoy No Circula, estipula que todos los autos y motocicletas que no podrán transitar son los que tienen engomado verde, con terminación de placas 1 y 2, además de los que poseen holograma de verificación 1 y 2.

??¡Muy buenos días!

El #HoyNoCircula del jueves 27 de mayo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde uD83DuDFE2 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos.

uD83DuDE95uD83DuDE97uD83DuDE99uD83DuDE98uD83DuDE9B

#CAMegalópolis pic.twitter.com/iB0ENHipgF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 27, 2021

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula, para este jueves 27 de mayo?

Recuerda que el programa entra en vigor a partir de las cinco horas del día y finaliza a las 22 horas del mismo. Si tu vehículo tiene las características del Hoy No Circula y transita por el Valle de México, podrías ser acreedor a una multa.

Recuerda que los vehículos exentos de esta normatividad son los automotores con holograma 0 y 00, así como los carros eléctricos e híbridos; estos pueden circular todos los días.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2. pic.twitter.com/jvRb8Qgmmm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 27, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalopolis