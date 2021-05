Así reacciona AMLO a su foto en la portada de The Economist: "Hasta me sentí muy importante"

Así reaccionó AMLO a la porta de 'The Economist'. Foto: Internet

Ciudad de México.- Luego de que el pasado jueves 27 de mayo, el medio británico The Economist presentara su portada semanal con el rostro de Andrés Manuel López Obrador y lo llamara 'El falso mesías' este reaccionó a la portada y hasta señaló que "se sintió muy importante".

Luego de que le cuestionaran sobre su 'rivalidad contra el periodista Joaquín López Dóriga, AMLO señaló que "no él no tiene rivales", solo "contrincantes". Y que por el trabajo de transformación que ha hecho, es normal que se le "vayan encima", como lo hizo la revista The Economist.

AMLO señaló que ese artículo fue festejado por todos los conservadores y sus contrincantes, incluyendo a López Dóriga, y que además, fue propaganda en su contra ya que no comparten los mismos ideales políticos.

Hasta me sentí muy importante" de estar en la portada, aseguró AMLO, a lo que agregó que esta clase ataques son comunes: "Es normal, están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal", puntualizó.

#ConferenciaPresidente | Viernes 28 de mayo de 2021.

Asimismo, señaló que no era correcto que un medio extranjero opinara en las elecciones de México, pues sería como si él acudiera a Londres a invitar a la gente a votar por su amigo Jeremy Corbyn.

Yo no puedo hacer eso, porque eso le corresponde a los ingleses. Entonces, ¿por qué no respetan ni siquiera las formas?", cuestionó AMLO.

Finalmente, señaló que enviará un mensaje al medio británico, pues parece ser que no están "enterados" de lo que realiza en su mandato. De igual forma, respecto a la cuestión sobre López Dóriga, AMLO cerró el tema con un "No somos iguales".

Afirma el presidente que lo que hizo The Economist es como si él hubiera ido a Reino Unido a pedir votar por su amigo Jeremy Corbyn.



"Yo no puedo hacer eso, porque eso le corresponde a los ingleses. Entonces, ¿por qué no respetan ni siquiera las formas?", cuestiona

Fuente: Conferencia de prensa matutina