Hoy No Circula: Estos vehículos no transitan hoy, viernes 28 de mayo, en CDMX y Edomex

Estos vehículos no transitan hoy, viernes 28 de mayo, en CDMX y Edomex. Foto: Internet

Ciudad de México.- Si vas a salir a disfrutar este viernes 28 de mayo, es clave que conozcas qué vehículos no deben transitar debido al programa Hoy No Circula, el cual se implementa en CDMX y Edomex. ¡Aquí toda la información para que no te agarren 'en curva'!

Por si no lo sabías, el Hoy No Circula entra en vigor de lunes a viernes a partir de las cinco horas de la mañana, y concluye a las 22 horas del mismo día; si no lo respetas las normas que este determina, podrían multarte autoridades la Capital.

Según datos oficiales, lo reglamentado para el Hoy No Circula de este viernes 28 de mayo, es que todos los vehículos con terminación en placa 9 y 10, engomado azul, y holograma en verificación 1 y 2 no deben circular en el Valle de México.

¡Buenos días! ?

El #HoyNoCircula del viernes 28 de mayo en la #ZMVM, aplica para vehículos con #EngomadoAzul uD83DuDD35 con terminación de placas 9 y 0, así como vehículos con permiso, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos.

uD83DuDE9BuD83DuDE98uD83DuDE99uD83DuDE95uD83DuDE99 #CAMegalópolis pic.twitter.com/60pZAoyl8N — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 28, 2021

Los únicos vehículos que no están contemplados en este programa de restricción vehicular son solo los que tienen hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos. ¡Estos pueden circular todos los días!

Finalmente, no debes olvidar que el programa es vigente únicamente en el Valle de México, comprendiendo todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 16 municipios del Edomex.

Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos. uD83DuDE97uD83DuDE95uD83DuDE9BuD83DuDE98uD83CuDFCD



Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. ?#CAMegalópolis pic.twitter.com/sNDUbo80fN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 23, 2021

Fuente: Twitter @CAMegalopolis