Avanza vacunación en México: ¿Cuándo acabará la pandemia Covid-19? López-Gatell responde

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este jueves 6 de mayo, 'La mañanera', encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se presentó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien habló sobre el avance del plan de vacunación.

Luego de asegurar que esta va a buen ritmo y confirmar que en México ya hay más de 26 millones de fármacos contra el Covid-19 fue cuestionado sobre cuándo terminará la pandemia o bien, cuando el país entero estaría en semáforo verde. El subsecretario respondió lo siguiente.

En primera instancia, aclaró que no solo las vacunas son un factor que determinan el fin de la pandemia Covid-19, pues el comportamiento y cuidado de los mexicanos influye mucho en la propagación del virus y sus mutaciones.

Seguido a esto, mencionó que la evolución de los semáforos en la República Mexicana no podrían ser uniformes, pues hay múltiples factores que intervienen, además de que la población en las entidades es diferente.

Tras explicar lo anterior, mencionó que no se puede dar una fecha exacta sobre el fin de la pandemia, pues no es científicamente posible saberlo, aún con las estadísticas; no obstante, el hecho de que a lo largo de 15 semanas no se haya presentado una tercera ola fuerte como en diciembre 2020, es una buena señal.

Es alentador 15 semanas a la baja en la curva epidémica de México, pero no es científicamente posible saber cuándo terminará la epidemia: Hugo López Gatell. pic.twitter.com/jdZt018zsV — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 6, 2021

¿Qué pueden hacer los mexicanos para que la pandemia acabe pronto?

De acuerdo con lo que mencionó el subsecretario, Hugo López-Gatell Ramírez en 'La mañanera' de AMLO, lo que se puede hacer para que los estados pasen a semáforo verde, se reincorporen las actividades cotidianas y la pandemia acabe es seguir con las medidas de protección que se han establecido desde el inicio del confinamiento:

Uso correcto de cubrebocas.

Lavado de manos.

Evitar tocar rostro con las manos sucias.

No asistir a lugares aglomerados.

Estornudar con etiqueta.

Ante cualquier síntoma, acudir al médico para una revisión y tratamiento adecuados.

Fuente: Conferencia de prensa matutina