Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene Covid-19

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 6 de mayo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto, informó a través de sus redes sociales que luego de realizarse una prueba Covid-19, los resultados arrojaron positivo, por lo que se pondrá en aislamiento.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario público federal, señaló además que se encuentra asintomático, y que continuará de manera remota con sus actividades propias de la Unidad que dirige desde que Andrés Manuel López Obrador lo designó.

Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente @Lopezobrador_", señaló.